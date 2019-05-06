أحمد فتحي يضع إدارة الأهلي في ورطة

06 مايو 2019 - 09:54 م

طلب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، رفع قيمه عقده السنوي المقدر بـ3 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

ووضع الأهلي تلك القيمة المنخفضة في عقده السنوي بعد حصوله على ما يقرب من 20 مليون جنيه من أحد المحبين للنادي من أجل الموافقة على تجديد عقده.

وطلب فتحي من سيد عبد الحفيظ ضرورة تعديل عقده بحيث يحصل على 5 ملايين جنيه على أقل تقدير الأمر الذى دفع مدير الكرة يطلب مهلة لعرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ويسعى النادي الأهلي إلى حسم ملف ترضيه نجومه وعلى رأسهم أحمد فتحي.