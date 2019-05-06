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"افتتاح المشروعات القومية" ضمن الأعلى تداولا

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احتفى قطاع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بافتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات العملاقة التي تربط سيناء بدلتا النيل، وعلى رأسها أنفاق مدينتى الإسماعيلية وبورسعيد "أنفاق تحيا مصر" التي تربط شرق قناة السويس بغربها، بالإضافة إلى عدد من الكبارى العائمة بهدف تسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع من وإلى سيناء.
دشن رواد تويتر هاشتاجات (#تحيا_مصر) و(#الرئيس_السيسي) و(#سيناء) والتي جاءت جميعها ضمن قائمة الأعلى تداولا، كما صعدت عبارة (المشروعات القومية) ضمن أكثر العبارات انتشارا بين المستخدمين. 
أوضح الرواد أن المشروعات الجديدة تأتي في إطار تنمية سيناء، مؤكدين أن مشروعات الأنفاق التي تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم في تاريخ مصر، واحتفى البعض بكون جميع المهندسين والعمال القائمين على هذه المشروعات مصريي الجنسية.
في سياق مختلف، ثار جدل بين الرواد عقب تداول مقطع فيديو للرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، وهو يرد على سؤال صحفي حول منح تأشيرات دخول للمصريين، حيث صرح الباكر بأن "التأشيرة لن تعطى لأعدائنا بل ستعطى لأصدقائنا، إذا كنت خصما لنا سنعاملك كخصم، الأمر سهل إنه طريق باتجاهين، وإن فتحوا ذراعيهم لنا سنفتح لهم أذرعنا".
استنكر قطاع من المستخدمين أن تصدر هذه التصريحات عن مسؤول قطري، قائلين إنها تزيد العلاقات المصرية القطرية سوءا، بينما أوضح آخرون أن العديد من الرواد القطريين قد استنكروا تصريحات الباكر ووصفوها بكونها غير موفقة.
أوضح قطاع من الرواد أن بذور الأزمة بين مصر وقطر تعود إلى شهر يونيو من عام 2017، حينما قطعت مصر بجانب 6 دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية مع قطر نظرا لسياسة قطر تجاه الدول العربية.
على صعيد آخر، تابع الرواد الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة 37 فى الدورى الإنجليزى.
وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة في الرأس بعد اصطدامه بشكل عنيف بحارس المرمى، وخشى البعض أن تؤثر إصابة صلاح على مشاركته في بطولة أمم إفريقيا 2019، بينما أكد آخرون أن الإصابة ليست خطيرة.

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