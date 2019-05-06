وزير النقل يتفقد بدء الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب

06 مايو 2019 - 09:46 م



شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان، حيث تابع بداية استلام الشركات المواقع على الأرض، وبداية وصول المعدات لها للبدء في أعمال الرفع المساحي والتصميمات والجسات.

وتفقد الوزير المخطط العام لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تضم عددا من وسائل النقل، حيث يضم الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والسكك الحديدية والقطار المكهرب وموقف الأتوبيسات.

وتفقد الوزير محطات هليوبوليس الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر 1 والعاصمة 1 والورشة المركزية، والتقى بالمهندسين والفنيين بالمواقع، مؤكدا ضرورة العمل - على مدار الساعة - للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أنه سيتابع يوميا معدلات تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح أن الفترات القادمة ستشهد جولات ميدانية عديدة لكافة قطاعات المشروع، وأنه سيتواجد مع العاملين حتى إنجاز هذا المشروع المهم، وسيتم عقد إجتماع أسبوعي بين الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المشروع.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا، وسيتم توريد الوحدات المتحركة خلال 16 شهرا، وتقوم شركات المقاولات المصرية بالأعمال المدنية من إنشاء محطات وكباري وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية، فيما ستقوم شركة (أفيك) الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ 22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب تنفيذه، والتي أوضحت الشركة الصينية أن السرعة التصميمة لها تبلغ 120 كم/ س.

ويشمل المسار النهائي للمشروع بالترتيب محطات عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق 1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات

