مذكرة تفاهم للتعاون الدوائي مع لبنان

06 مايو 2019 - 09:44 م



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ، الانتهاء من "إعداد مشروع مذكرة تفاهم في المجال الصحي والدوائي مع لبنان، على أن يتم عرضها على المسؤولين في بيروت خلال أيام، من أجل التوصل إلى صيغة ترضي الجانبين".

وأوضحت زايد، خلال لقاء، ، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار "المتابعة لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت بلبنان أخيرا برئاسة رئيسي الوزراء في الجانبين.

وفي شأن آخر، قالت وزيرة الصحة، إن إجمالي المواطنين الذين خضعوا للفحص ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (فوق 18 سنة) تجاوز 49 مليون مواطن.

وفى هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى، للسيدات فوق 18 سنة، حيث يصل عدد من سيتم فحصهن إلى نحو 27 مليون سيدة، على أن يتم بدء المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج اعتبارا من 1/7/2019، بنفس ترتيب المحافظات خلال المراحل التى نفذت بها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

