الجندى: لا يجوز الانخراط فى العبادة وترك العلم

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أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يجوز الانخراط فى العبادات وأداء الصلاة على حساب العلم والتطور.

وقال "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، إن الله خلق الإنسان لعبادته وإعمار الأرض، لافتا إلى أنه لا يجوز أن تنفصل واحدة عن الأخرى.

وأضاف: "لا يعقل أن تتفرغ للعبادة وتترك العلم والتطور، ومن فعل هذا أصبح فئران التجارب في المجتمع العالمى، في حين أن هناك قسم في العالم وهو المتحضر الذي انعدمت لديه القيم الإنسانية وحول العالم الأخر لحقول لتجارب الأسلحة والأدوية".


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