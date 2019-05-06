  • الإثنين 06 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:56 م
بحث متقدم
أرشيفية

الأرصاد تزف بشرى سارة للصائمين

جانب من الفيديو

شاهد.. "كمين" لشاب داخل بيت دعارة.. لن تصدق ما حدث

بنيامين نتنياهو

اجتماع أمنى بإسرائيل.. ونتنياهو يتوعد

أحمد فتحى

أحمد فتحي يضع إدارة الأهلي في ورطة

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

"الأوقاف": صلاة التراويح بجزء ليست أمرًا مسنونًا

الزمالك

قرار جديد من هيئة مفوضي الدولة ضد رئيس الزمالك

الشيخ خالد الجندي

الجندى: لا يجوز الانخراط فى العبادة وترك العلم

الشيخ تميم أمير قطر

رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر.. تعرف على السبب

البنك المركزي

«المركزي» يطرح أذون خزانة بمليار دولار

الطيب

«الطيب»: إذا فقدت المرأة شرقيتها ستكون "مسخًا"

"آي سكور" تضم 87 شركة تقسيط لقاعدة عملاء الاستعلام الائتماني

مال وأعمال

أى سكور
أى سكور

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"أوبر" تعلن عن علاقة جهاز حماية المنافسة باندماجه مع كريم

#

"سينو ثروة" تعتزم التوسع في الخليج

#

تطورات جديدة في قضية اندماج "أوبر" و"كريم"

#

الأهلي يحتل المركز الرابع بدوري السلة

طريق الاوتوستراد

منطقة المعادي


ضمت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى” أى سكور” نحو 87 شركة تعمل فى البيع بالتقسيط إلى قاعدة عملائها.
قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريح على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركة مازالت مستمرة فى حصر الشركات التى تعمل فى البيع بالتقسيط تمهيد لضم المزيد منها.
كان البنك المركزي قد ألزم شركات البيع بالتقسيط بألا تتعدى أقساط عملائها 35? من الدخل حتى تستطيع الحصول على تمويلات من البنوك، كما ألزمهم بضرورة الانضمام لقاعدة عملاء شركة آي سكور .
في سياق آخر قال كفافي، إن إجمالي تمويلات البنوك ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 126 مليار جنيه منذ بدء المبادرة في ديسمبر 2015.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مستشار المفتي يكشف عن عبادة أدخلت بلال بن رباح الجنة
» مهاجم برشلونة الإسباني يتحدث عن غياب «صلاح»
» إيران تؤكد على العلاقات الأخوية مع قطر
» مقتل 4 مدنيين في هجمات للنظام السوري
» إعلان مواعيد عمل البنوك في رمضان
» إصابة ربة منزل في انهيار منزل قديم سوهاج
» الداخلية تقرر إنشاء سجنين مركزيين بقسمي شرطة أول بنها والخانكة
» رفع الحجز على الحسابات البنكية لـ"جنوب الوادي للأسمنت"
» موقف ستاد القاهرة من استضافة نهائي الكونفدرالية
» انخفاض "طلبيات" التصدير في أكبر معرض تجاري بالصين
» موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة.. ودمياط 11 سفينة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة