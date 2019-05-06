"آي سكور" تضم 87 شركة تقسيط لقاعدة عملاء الاستعلام الائتماني

06 مايو 2019 - 09:42 م



ضمت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى” أى سكور” نحو 87 شركة تعمل فى البيع بالتقسيط إلى قاعدة عملائها.

قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريح على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركة مازالت مستمرة فى حصر الشركات التى تعمل فى البيع بالتقسيط تمهيد لضم المزيد منها.

كان البنك المركزي قد ألزم شركات البيع بالتقسيط بألا تتعدى أقساط عملائها 35? من الدخل حتى تستطيع الحصول على تمويلات من البنوك، كما ألزمهم بضرورة الانضمام لقاعدة عملاء شركة آي سكور .

في سياق آخر قال كفافي، إن إجمالي تمويلات البنوك ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 126 مليار جنيه منذ بدء المبادرة في ديسمبر 2015.

