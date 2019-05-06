مخطط تفاهم مشترك بين الحكومة وسيمنس الألمانية

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وقعت وزارتا التجارة والصناعة والتعليم والتعليم الفني وشركة "سيمنس" الألمانية المخطط التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة  في مجال تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية، حيث وقع الاتفاق عن الجانب المصري أحمد طه مساعد الوزير لشؤون الصناعة، وذلك خلال زيارة وفد مصري لألمانيا أخيرا.

وقال طه في بيان ، إن المخطط يركز على سبل تنفيذ المحاور الأساسية لمذكرة التفاهم، والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم وكفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي، بالإضافة إلى تطوير مصنعي الآلات المحليين، ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم الفني والمهني، فضلا عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للصناعة.

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