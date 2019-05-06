القلعة تتوقع إيرادات تتجاوز 90 مليار جنيه في الربع الثالث

06 مايو 2019 - 09:36 م



قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة المصرية لوكالة "رويترز" إن شركته تتوقع تحقيق إيرادات تتجاوز 90 مليار جنيه (5.26 مليار دولار) مع بدء التشغيل الفعلي لمصفاة المصرية للتكرير في الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف أن نصيب المصرية للتكرير من الإيرادات المتوقعة يقدر بما يتراوح بين 50 مليارا و55 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إيرادات وأرباح المصرية للتكرير ستظهر في أرباح القلعة المجمعة بداية من الربع الثالث.

وذكر هيكل أن المصفاة ستنتج 2.4 مليون طن من السولار سنويا، بما يمثل نحو 17 بالمئة من إجمالي إنتاج مصر

