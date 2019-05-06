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إصابة ربة منزل في انهيار منزل قديم سوهاج

قضايا وحوادث

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حسن علام- متابعات

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شهد قرية أبار الملك بمركز أخميم شرقى محافظة سوهاج قبل قليل إنهيار منزل قديم مبنى بالطوب اللبن ، أسفر عنه إصابة ربة منزل بإصابات متفرقة بالجسم ، وتم  تحويلها للمستشفى الجامعى للعلاج.

تلقى اللواء هشام الشافعى ، مدير أمن سوهاج ،  بلاغا من مركز شرطة اخميم يفيد بحدوث انهيار لمنزل قديم بدائرة المركز ووجود مصابة بمكان الانهيار، وبالفحص تبين إنهيار منزل قديم بناحية قرية ابار الملك ،  تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 



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