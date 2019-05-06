» إصابة ربة منزل في انهيار منزل قديم سوهاج

حسن علام- متابعات
شهد قرية أبار الملك بمركز أخميم شرقى محافظة سوهاج قبل قليل إنهيار منزل قديم مبنى بالطوب اللبن ، أسفر عنه إصابة ربة منزل بإصابات متفرقة بالجسم ، وتم تحويلها للمستشفى الجامعى للعلاج.
تلقى اللواء هشام الشافعى ، مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مركز شرطة اخميم يفيد بحدوث انهيار لمنزل قديم بدائرة المركز ووجود مصابة بمكان الانهيار، وبالفحص تبين إنهيار منزل قديم بناحية قرية ابار الملك ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .
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