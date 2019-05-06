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مصر الجديدة للإسكان: استكمال المزاد الثاني لأراضي "شيراتون" 15 يونيو

مال وأعمال

البورصة
البورصة

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أكدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن المزاد الثاني لبيع قطع الأراضى بمنطقة شيراتون، سيتم استكماله 15 يونيو المقبل.
وأسفر المزاد المنعقد 2 مايو الجارى عن بيع 12 قطعة أرض بقيمة 136.8 مليون جنيه، بحسب بيان الشركة الموجه للبورصة.
وكانت مصر الجديدة للإسكان قد أعلنت، في وقت سابق، عن مزاد علني آخر لبيع 43 قطعة أرض بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة، يوم 2 مايو 2019، ويتضمن هذا المزاد طرح 40 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 300 متر مربع إلى 1740 مترا مربعا.
ويتضمن بيع 3 قطع أراضي فيلات بمساحات تتراوح بين 260 مترا مربعا، و360 مترا مربعا، إضافة إلى أرض عمارة بمساحة 1450 مترا مربعا.

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