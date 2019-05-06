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سيدي كرير للبتروكيماويات: دراسة العروض الفنية لمصنع البروبلين

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أكدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، أنه جارٍ استلام ودراسة العروض الفنية والمالية لاختيار المقاول العام لمشروع مصنع البروبلين، وسيتم الإعلان عن نتيجة الترسية فور الانتهاء منها، بحسب بيان الشركة للبورصة 
وأوضحت الشركة أنه تمت مخاطبة 6 شركات عالمية لتوقيع اتفاقيات سرية المعلومات، مضيفة أنه جارٍ طرح كراسة الشروط والمواصفات لاختيار المقاول العام لمشروع البولي بروبلين بنظام تسليم مفتاح وبطاقة تسليمية 450 ألفا للسنة.
وحققت الشركة أرباحا بلغت 1.2 مليار جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 1.13 مليار جنيه في 2017.

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