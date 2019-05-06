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رفع الحجز على الحسابات البنكية لـ"جنوب الوادي للأسمنت"

مال وأعمال

جنوب الوادى للأسمنت
جنوب الوادى للأسمنت

عصام الشربيني

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قالت شركة جنوب الوادى للأسمنت إنها حصلت على خطاب برفع الحجز على حساباتها البنكية على خلفية خطأ وقعت فيه هيئة التأمينات الاجتماعية فى أبريل الماضي، وكان الحجز بطريق الخطأ بدلا من المدين الأصلي لها الشركة العربية السويسرية للهندسة – أسيك، والتي كانت مقاولا يدير المصنع حتى 2013.
وأضافت جنوب الوادى فى بيان للبورصة المصريةأنه تم استدراك الخطأ واستصدار خطاب من التأمينات بوقف الحجز وتم رفع الحجز ببعص البنوك وجار إخطار البنوك الأخرى.
وتكبدت الشركة صافى خسارة 16.8 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة المنتهية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح 91 مليونا خلال الفترة المقارنة من 2017.
وتراجعت مبيعات الشركة إلى 656.3 مليون جنيه خلال  الفترة المذكورة مقابل 784.2 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من 2017.
وقالت الشركة إنها ستعلن عن القوائم المالية للفترة المنتهية 31 ديسمبر الماضي بحد أقصى 15 مايو الحالى بسبب تأخر عمليات المراجعة والتدقيق.

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