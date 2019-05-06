وزير العمل الألماني يطلب تحجيم هيمنة شركات رقمية عملاقة على السوق

06 مايو 2019 - 09:27 م



دعا وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، إلى تحجيم قوة الهيمنة على السوق لشركات الإنترنت العملاقة، مثل جوجل وفيس بوك.

وقال هايل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمناسبة مؤتمر الرقمنة "رِي:بوبليكا" الذي يبدأ في العاصمة الألمانية برلين اليوم: "عندما تعوق هيمنة (شركات عملاقة) على البيانات عملية المنافسة، نكون حينئذ بحاجة إلى سبل من أجل إتاحة الوصول للبيانات".

ودعا الوزير الاتحادي إلى ضرورة إجراء مناقشة جدية لمقترح قدمته مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر، بهذا الشأن.

يذكر أن فيستاجر دعت إلى تشديد القواعد، بحيث لا تتم الهيمنة على العالم من قبل شركات عملاقة، مؤكدة أنه يجب إلزام شركات مهيمنة بمواصلة منح البيانات التي تقوم بجمعها.

