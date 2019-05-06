  • الإثنين 06 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:56 م
بحث متقدم
أرشيفية

الأرصاد تزف بشرى سارة للصائمين

جانب من الفيديو

شاهد.. "كمين" لشاب داخل بيت دعارة.. لن تصدق ما حدث

بنيامين نتنياهو

اجتماع أمنى بإسرائيل.. ونتنياهو يتوعد

أحمد فتحى

أحمد فتحي يضع إدارة الأهلي في ورطة

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

"الأوقاف": صلاة التراويح بجزء ليست أمرًا مسنونًا

الزمالك

قرار جديد من هيئة مفوضي الدولة ضد رئيس الزمالك

الشيخ خالد الجندي

الجندى: لا يجوز الانخراط فى العبادة وترك العلم

الشيخ تميم أمير قطر

رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر.. تعرف على السبب

البنك المركزي

«المركزي» يطرح أذون خزانة بمليار دولار

الطيب

«الطيب»: إذا فقدت المرأة شرقيتها ستكون "مسخًا"

وزير العمل الألماني يطلب تحجيم هيمنة شركات رقمية عملاقة على السوق

مال وأعمال

المانيا
المانيا

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على جهود وزير النقل.. هذا ما قاله

#

وزير ألماني يدعو إلى االوقوف ضد السيادة الأمريكية في الرقمنة

#

"الوزير": تحسين الخدمة بالسكك الحديدية بأسعار مقبولة

#

خارجية تونس: على القمة العربية دعم العمل المشترك


دعا وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، إلى تحجيم قوة الهيمنة على السوق لشركات الإنترنت العملاقة، مثل جوجل وفيس بوك.
وقال هايل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمناسبة مؤتمر الرقمنة "رِي:بوبليكا" الذي يبدأ في العاصمة الألمانية برلين اليوم: "عندما تعوق هيمنة (شركات عملاقة) على البيانات عملية المنافسة، نكون حينئذ بحاجة إلى سبل من أجل إتاحة الوصول للبيانات".
ودعا الوزير الاتحادي إلى ضرورة إجراء مناقشة جدية لمقترح قدمته مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر، بهذا الشأن.
يذكر أن فيستاجر دعت إلى تشديد القواعد، بحيث لا تتم الهيمنة على العالم من قبل شركات عملاقة، مؤكدة أنه يجب إلزام شركات مهيمنة بمواصلة منح البيانات التي تقوم بجمعها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مستشار المفتي يكشف عن عبادة أدخلت بلال بن رباح الجنة
» مهاجم برشلونة الإسباني يتحدث عن غياب «صلاح»
» إيران تؤكد على العلاقات الأخوية مع قطر
» مقتل 4 مدنيين في هجمات للنظام السوري
» إعلان مواعيد عمل البنوك في رمضان
» إصابة ربة منزل في انهيار منزل قديم سوهاج
» الداخلية تقرر إنشاء سجنين مركزيين بقسمي شرطة أول بنها والخانكة
» رفع الحجز على الحسابات البنكية لـ"جنوب الوادي للأسمنت"
» موقف ستاد القاهرة من استضافة نهائي الكونفدرالية
» انخفاض "طلبيات" التصدير في أكبر معرض تجاري بالصين
» موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة.. ودمياط 11 سفينة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة