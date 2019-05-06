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انخفاض "طلبيات" التصدير في أكبر معرض تجاري بالصين

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ذكرت وسائل إعلام حكومية، ، أن القيمة الإجمالية لطلبيات التصدير التي وُقِّعت في أكبر معرض تجاري في الصين انخفضت قليلًا عن العام السابق، متأثرة بضعف الطلب العالمي وحرب رسوم مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إن طلبيات التصدير في معرض كانتون انخفضت 1.1% إلى 199.5 مليار يوان (29.6 مليار دولار).

ويُقام المعرض -الذي يعرف كذلك باسم معرض الصين للاستيراد والتصدير- كل ربيع وخريف في قوانجتشو، ويُنظر إليه كمؤشر للصادرات الصينية.

ويسافر نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هو، إلى واشنطن لإجراء محادثات تبدأ بعد غد "الأربعاء" بعد محادثات في بكين وصفها وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، بأنها "بنَّاءة".

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