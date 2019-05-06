» موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة.. ودمياط 11 سفينة

06 مايو 2019 - 09:21 م



استقبل ميناء الإسكندرية الباخرة "كتري" قادمة من روسيا وتحمل 63 ألف طن قمح، والباخرتين "واريور وهارفيت" من روسيا وأوكرانيا وتحملان 81 ألف طن ذرة ، لترتفع كمية الغلال بميناء الإسكندرية إلى 915 ألف طن بينها 288 ألف طن قمح. وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية رضا الغندور إنه تم تفريغ حمولات البواخر في صوامع الغلال بعد فحصها والتأكد من خلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيدا لتبخيرها وإرسالها للمطاحن ومحافظات أخرى. واستقبلت هيئة ميناء دمياط سفينة حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة.



ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول. وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1278 طن قمح و589 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31674 طنا من البضائع العامة منها 75 سيارة نقل محملة بـ4004 أطنان قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 1730 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34515 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن رمل و28900 طن ملح و3685 طن فوسفات و17175 طن يوريا و1500 طن علف بنجر و2350 طن أسمنت.



وأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن بلغت 23 سفينة، واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة EMIRALD التى ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 110 أمتار والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 6000 طن صودا كاوية، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين. ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.



وأعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 25 سفينة. وأضاف في بيان له اليوم أن موانئ الهيئة شهدت تداول 48 ألف طن فوسفات و399 شاحنة بضائع و235 سيارة حيث شملت حركة الواردات 217 شاحنة و223 سيارة، وشملت حركة الصادرات 48 ألف طن فوسفات و182 شاحنة بضائع و12 سيارة.

