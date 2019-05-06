» موقف ستاد القاهرة من استضافة نهائي الكونفدرالية

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رفض اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، استضافة نهائي الكونفدرالية الأفريقية التي تجمع الزمالك ونهضة بركان المغربي يوم 26 مايو الجاري.

وأكد على درويش عدم جاهزية الملعب لاستضافة نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أعلن رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، أنه طلب من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إقامة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية على إستاد القاهرة.

وكشف رئيس الإستاد أن الملعب غير جاهز لاستضافة المباراة النهائية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشددا أنه تم الانتهاء من تطوير أرضية الملعب، إلا أنه لم يتم الانتهاء من ترميم غرف خلع الملابس، بالإضافة إلى مداخل الإستاد، كما أنه يجري حاليا تركيب الأضواء الكاشفة الجديدة.

وأضاف درويش أن الإستاد سيكون جاهزا بنهاية شهر مايو الجاري، نافيا تلقيه أي طلب بشأن إقامة مباراة الزمالك ونهضة بركان على إستاد القاهرة"، مشيرًا إلى أنه كان يجب على رئيس القلعة البيضاء أن يستفسر أولًا عن جاهزية الملعب لاستقبال المباراة من عدمه، قبل أن يتحدث في وسائل الإعلام.


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