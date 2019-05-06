3.8 مليار جنيه إجمالي قيمة رسائل السيارات المفرج عنها في أبريل

06 مايو 2019 - 09:18 م



أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، خلال شهر أبريل الماضي عن 8 آلاف و460 سيارة، بينها 7544 سيارة ملاكي، و916 سيارة نقل وميكروباصا وموتوسيكلا وجرارا، فضلا عن 820 رسالة قطع غيار سيارات.

قالت وزارة المالية في بيان لها بلغ إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل حوالي 3 مليارات و843 مليونا و534 ألفا و139 جنيها.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، السيد كمال نجم أن جمارك السيارات بالإسكندرية حصلت ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسم التنمية والغرامات عن تلك السيارات، وقطع الغيار تقدر بحوالي مليار و15 مليونا و216 ألفا و188جنيها.

وأوضح نجم أنه تم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية على السيارات والجرارات والموتوسيكلات بنحو 131 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 55 مليون جنيه.

جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك، حيث أشار رئيس المصلحة، إلى أن جزءا كبيرا من تلك السيارات استفادت من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات.

وقال إنه تم إعفاء تلك السيارات من سداد أكثر من 798 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض أسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي، إلى جانب مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 820 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر أبريل بقيمة بلغت 999 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية عنها بقيمة نحو 103 ملايين جنيه.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير خلال شهر أبريل حوالي 878 مليونا و592 ألفا و627 جنيها

