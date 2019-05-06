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92 مليون دولار صادرات مصر من "الأسمنت" والرخام في 3 شهور

مال وأعمال

الاسمنت
الاسمنت

عصام الشربيني

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ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت والرخام لتصل إلى نحو 92 مليون دولار خلال الفترة “يناير-مارس” من العام الحالي.
وبلغت صادرات الأسمنت نحو 33 مليون دولار، مقابل 32 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء،  إلى أنه جرى تصدير الأسمنت المصري إلى نحو 44 دولة منها 23 دولة لأول مرة.
وأضاف التقرير  أن السوق الليبية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 15.4 مليون دولار مقارنة بـ 2.93 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بارتفاع بلغ 427%، تلاها فى المرتبة الثانية “اليمن” بما قيمته 3.253 مليون دولار مقابل 4.5 مليون دولار بتراجع 28%، واحتلت “المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بما قيمته 2.9 مليون دولار مقارنة بـ 4 ملايين دولار  وبانخفاض بلغت نسبته 27.5%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر من “الرخام والجرانيت” خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 16% لتسجل 59 مليون دولار من خلال تصدير 667.178 ألف طن مقارنة بنحو 51 مليون دولار من خلال تصدير 530.736 ألف طن خلال الربع المناظر من العام الماضي.

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