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مصرع شاب غرقًا في ظروف غامضة بكورنيش حلوان

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حسن علام- متابعات

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لقي شاب مصرعه غرقًا في ظروف غامضة بمنطقة ركن فاروق بكورنيش النيل في منطقة حلوان، ونجحت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

وتلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من المدعو "عبدالله علاء الدين"، 35 سنة، ومقيم بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، مفاده، تغيب شقيقه الأصغر، ويدعى "رمضان علاء الدين"، 30 سنة، ومقيم بذات العنوان، وبمناقشته اشتبه في أقارب زوجة شقيقه، بأنهم وراء تغيبه.

وأثناء سير مباحث القسم في خطة البحث، ورد بلاغ بالعثور علي جثة شاب غارقا بكورنيش ركن فاروق، وبمطابقة المواصفات تبين أنه شقيق المبلغ، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.


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