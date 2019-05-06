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"البترول" توقع اتفاقا لاستغلال فوسفات «أبوطرطور»

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وقع طارق الملا، وزير البترول،  اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية، مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر، على مساحة 220 كيلومترا مربعا.
وأكد «الملا»، فى بيان، أن مشروع إنتاج الفوسفات من هضبة أبوطرطور سيسهم فى تنمية محافظات جنوب مصر فى ظل التحول فى طريقة الإنتاج به إلى التنجيم السطحى.
وأضاف البيان أنه يجرى التنسيق بين وزارتى البترول وقطاع الأعمال العام لتكوين كيان موحد لتسعير الفوسفات المصرى، ودراسة الفرص المتاحة لزيادة حصة مصر فى سوق الفوسفات العالمية، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بدعم وزارة البترول، ومساندة وترحيب القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى محافظة الوادى الجديد.
وأوضح أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن الاتفاقية، التى تدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع، هى المصدر الرئيسى للحصول على خام الفوسفات، الذى يقوم عليه مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة الوادى الجديد.
وأضاف أن خام الفوسفات سلعة أساسية واستراتيجية فى قطاع التعدين، واحتياجات مصر من الخام محدودة بالنسبة للاحتياطى المتوافر، والذى أدى بدوره إلى التوجه للتصدير، خاصة مع توافر احتياطى ضخم من الخام فى العديد من المناطق، سواء بوادى النيل، أو هضبة أبوطرطور، أو البحر الأحمر.
وأشار رئيس «فوسفات مصر» إلى أن حصول الشركة على تراخيص الاستغلال يمثل حجر الزاوية فى دفع مشروعات التصنيع والإنتاج بمنطقة الوادى الجديد، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع مليون طن سنويا، باستثمارات مليار دولار.

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