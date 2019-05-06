«المركزي» يطرح أذون خزانة بمليار دولار

06 مايو 2019 - 09:08 م

أعلن البنك المركزي، اليوم الإثنين، طرح عطاء أذون خزانة بقيمة مليار دولار، لمدة عام، مستحقة السداد في 5 مايو 2020".

وأوضح "المركزي"، في بيان له، أنه تلقى 23 عرضا للاكتتاب في عطاء أذون الخزانة الدولارية اليوم، مشيرًا المصري إلى أن متوسط الفائدة على أذون الخزانة الدولارية 3.897 بالمائة.

وكشفت بيانات البنك المركزي أنه تلقى طلبات تغطية لهذه الأذون بقيمة 1.25 مليار دولار لكنه قبل المليار دولار فقط قيمة الطرح.

ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمئة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي.

وارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بنسبة 0.2 بالمائة على أساس شهري إلى 44.218 مليار دولار، في أبريل 2019.