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إصابة 3 صينيين في حادث تصادم على «صحراوي البحيرة»

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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3

سيارة ملاكي

الجنسية الصينية

الصحراوي السريع

أصيب 3 أشخاص يحملون الجنسية الصينية في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بطريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي السريع، في نطاق مركز وادي النطرون.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل، وتبين من الانتقال وقوع الحادث بطريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي السريع، عند الكيلو 107، تجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن إصابة «عيسى .أ .ن»، 28 سنة، بكسر بالكتف الأيسر، و«عيسى .م»، 32 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«مالي .م .هـ»، 22 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزى، وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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