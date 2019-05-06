» في أول أيام رمضان.. رجل يذبح زوجته بالقليوبية

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الكوكايين

االجنسية الإكوادورية

فتحت النيابة العامة، التحقيق في واقعة ذبح ربة منزل على يد زوجها، بسبب مصاريف المنزل وفانوس رمضان للأطفال.

وكانت ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها، بقرية بلتان مركز طوخ في محافظة القليوبية، بسبب الخلافات الزوجية ورفضه توفير مصروفات المنزل لها ولأبنائه.

فيما أكدت التحريات الأولية، إلى أن رغبة الأطفال في فانوس رمضان بجانب الأم وطلبتها بزيادة مصروف المنزل من الأسباب الرئيسية التي دفعت الزوج لقتلها.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بوجود مشاجرة وقتيلة ومصاب بقرية بلتان بدائرة المركز، وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها وإصابة شقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة.


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