محكمة إماراتية تدين "زينة" في قضية "تحرش"

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الامارات

محكمة

تحرش

زينة

أسدلت محكمة الجنح في دبي الستار على قضية الاعتداء والتحرش المتبادل بين الفنانة المصرية وسام رضا إسماعيل الشهيرة باسم “زينة” وأسرة أميركية من أصول مصرية بمطعم بفندق شهير في دبي بالإمارات.

ووفقا لصحيفة “الإمارات اليوم ” فقد قضت المحكمة بغرامة 10 آلاف درهم بحق جميع الأطراف، وإحالة الدعويين المدنيتين الملحقتين بها إلى المحكمة المدنية المختصة.

واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة الأخيرة إلى أقوال شاهد إثبات تصادف وجوده بالمطعم عند حدوث الواقعة، وقال الشاهد إنه سمع الفنانة “زينة” تصرخ وتسب طفلة صغيرة، وتضربها على يدها، ثم شاهد والد ووالدة الطفلة يهرعان إلى الفنانة مستفسرين عن سبب اعتدائها على ابنتهما التي تبلغ من العمر 12 عاما فهجمت شقيقة الفنانة على الأم واعتدت عليها، ثم قامت الفنانة زينة بضرب الأب على يده عنما حاول تخليص زوجته ورفض الطرفان الصلح، مؤكدين استمرارهما في عملية التقاضي.

فيما اتهمت زينة الفتاة بتصويرها بملابس عارية في حمام السباحة، بالإضافة إلى تحرش والد الطفلة بصدر شقيقتها والتعدي عليهما.

وكانت الواقعة تمت في فندق شهير بدبي نهاية يونيو الماضي وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتوجه الجميع لمركز الشرطة وأدلوا بأقوالهم وتبادلوا الاتهامات.


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