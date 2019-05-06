» فيفي عبده تواجه مقلب رامز جلال بالفاظ قبيحة

06 مايو 2019 - 07:38 م

وجهت الفنانة فيفي عبده سيل من الألفاظ الخارجه للفنان رامز جلال بعد وقوعها في مقلب برنامجه الرمضاني "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقدم رامز جلال فيفي عبده، بطلة الحلقة الألى لبرنامجه، بمقدمة نارية، "أنا مش خايف عليكي أنتي أدها وأدود، شوفتي معانا أهوال ووسطك لسا شغال، لو عاوز مني نصيحة بلاش ألفاظ قبيحة".

وكان رامز جلال، قد نشر البرومو الرسمي، للبرنامج عبر حسابه على ”إنستغرام“، وعلقّ قائلًا:“بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب".

يُذكر أن فكرة البرنامج، تدور حول استضافة مجموعة من النجوم ليذهبوا إلى أحد الجزر الموجودة في شرق أسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، ولكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقة.

البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.