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الملك سلمان يمنح أمير مكة.. هذا الوسام

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جانب من منح الملك سلمان لأمير مكة وسام الملك عبدالعزيز

متابعات- محمد الخرو

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الملك سلمان

خادم الحرمين

خالد الفيصل

الملك عبدالعزيز

أشاد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بجهود الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.

وقام خادم الحرمين الشريفين بمنحهما وسام الملك عبدالعزيز، جاء ذلك، خلال استقباله لهما اليوم بقصر السلام في جدة.

من جانبهما، رفع كل منهما بهذه المناسبة بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظه وولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.


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