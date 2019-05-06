5 قوانين وقع عليها الرئيس.. تعرف عليها

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الرئيس

السيسي

حساب

السنة المالية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي علي 5 قوانين، بشأن الحسابات الختامية للموازنة عن السنة المالية 2017- 2018.

وجاءت القوانين الموقع عليها كما يلي:-

قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2017 -2018 .

قانون رقم 64 لسنة 2019  بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2017 -2018.

قانون رقم 65  لسنة 2019  بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 017 2-2018 .

قانون رقم 66  لسنة  2019 بربط حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع عن السنة المالية 2017-2018.

القانون رقم 67  لسنة 2019  بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية .

 


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