6 أهداف لحكومة "مدبولي" في 2019.. تعرف عليها

06 مايو 2019 - 04:40 م

تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بخطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 إلى مجلس الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.

واستعرضت الحكومة في خطتها المستهدفات الكلية المتوقع تحقيقها فى مجال التنمية الاجتماعية بالعام المالى الجديد، وفى مقدمتها خفض نسبة السكان تحت الفقر من 32.5% عام 2017/2018 إلى 28% فى عام 2019/2020.

وتتمثل المستهدفات فى مجال التنمية الاجتماعية كالتالى:

1- خفض معدل النمو السكانى من 2.56% عام 2017 إلى 2.3% عام 2019/2020.

2- خفض نسبة الأمية من نحو 25.8% (تعداد 2017) إلى نحو 24.5% نهاية عام 2019/2020.

3- تحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام من 13.8% فى مارس 2019 إلى نحو 12% عام 2019/2020.

4- خفض نسبة السكان تحت الفقر من 32.5% عام 2017/2018 إلى 28% فى عام 2019/2020.

5- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر (20) نقطة مئوية فيما بين المحافظات.

6- زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.