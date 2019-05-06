صفقة بـ170 مليون يورو لتعويض غياب رونالدو عن الريال

06 مايو 2019 - 04:24 م

يسعي فريق ريال مدريد الاسباني لتعويض غياب اللاعب كريستيانو رونالدو الذي انتقل الي صفوف يوفنتوس الايطالين وجاء اللاعب نيمار داسيلفا نجم منتخب البرازيل المحترف بين صفوف باريس سان جيرمان علي راس المرشحين للانتقال الي صفوف الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحفية "كونفيدينشال" الإسبانية، أن نيمار قد ينتقل إلى ريال مدريد وسط رغبة قوية من زين الدين زيدان للحصول على خدمات اللاعب ويكون هو البديل المثالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع الملكي.

وأوضحت صحيفة إن نيمار يريد إعادة النظر في مستقبله لذلك يفضل الرحيل للريال في الصيف المقبل حتى لا يكون "ظل" للفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بند في عقد "نيمار" مع باريس سان جيرمان يسمح له بالرحيل في عام 2020 فقط مقابل 170 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن نيمار انتقل إلى باريس قادماً من برشلونة بعدما وقع مع النادي الفرنسي مقابل 222 مليون يورو في عام 2017.