تراجع أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 6 مايو بالبنوك.
وشهد سعر صرف الدولار في نهاية التعاملات تراجعا بالبنوك وشركات الصرافة وجاء سعر الدولار كالآتي:
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصرى
17.11 جنيه للشراء
17.21 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك مصر
17.11 جنيه للشراء
17.21 جنيه للبيع
سعر الدولار بالبنك العربى الأفريقى الدولى
17.11 جنيه للشراء
17.21 جنيه للبيع
سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى
17.1 جنيه للشراء
17.2 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك عودة
17.09 جنيه للشراء
17.19 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك البركة
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
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