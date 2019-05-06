» "أكاديما" تعلن بدا إنشاء مصنع لعقاقيرالأورام فى 2019

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متابعات- حنان حمدتو

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وازرة الصحة

كشفت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، عن البدء في تصنيع أقلام الأنسولين وكربون الأنسولين بجانب المحاليل العلاجية والمياه المقطرة في أكتوبر 2019.

وأشارت رئيس مجلس إدارة شركة أكديما خلال اجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان معها  ، إلى البدء في إنتاج الألبان العلاجية وأدوية البيوسيملار ذات التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وأضافت أنه سيتم البدء في تأسيس مصنع إنتاج أدوية الأورام بنهاية العام الحالي 2019، حيث من المقرر أن ينتج 77 صنفًا دوائيًا منها 17 صنفًا كمرحلة أولى.

وأوضحت الدكتورة ألفت غراب أنه استكمالًا لإنجازات "أكديما" واتساقًا مع توجه الدولة نحو التخطيط للدولة المصرية وضعت الشركة خطة إستراتيجية لعام 2020 كان على رأس أولوياتها إنشاء مشروعات المستلزمات الطبية (مصنع السرنجات ذاتية التدمير – مشروع القفازات الطبية ومستلزمات الجراحة)، ودراسة إنشاء مصنع خام اللاكتوز بالتعاون مع وزارة الدفاع، بالإضافة إلى مشروعات تحت الدراسة لعام 2020 / 2024 شملت تصنيع أقلام حقن الإنسولين، وإنتاج جميع أشكال العبوات الزجاجية، وجميع مواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تصنيع فلاتر الكلى وتصنيع أجهزة قياس السكر والشرائط الخاصة بها، وتصنيع مواد خام عالية التكنولوجيا لأدوية البيوسيملار والبايولوجيكال.


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