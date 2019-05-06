فوائد سحرية لـ"البرقوق" الأخضر.. تعرف عليها

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البرقوق الاخضر
البرقوق الاخضر

متابعات - أمينة عبد العال

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بعتبر البرقوق الأخضر أو" الجنارك"، من الفواكه الموسمية، التي ينتظرها الجميع، ويقبلون على تناولها وأحيانًا يتم مزجها بالملح وتناولها.

ويعرف "الجنارك" بأنه من الفواكه التي تفتح الشهية، وتنظف الحليمات الذوقية، ولها فوائد جمة بالنسبة لعملية الهضم، لأنه يحتوي على سوائل وأحماض عضوية، وأيضا يحمي الجهاز الهضمي من المشكلات السرطانية، بسبب ما يحتويه من ألياف غذائية ومضادات الأكسدة،

كما أنه مدر للبول ومفيد للوقاية من أمراض الكلى، ‏‏ ويضبط الضغط الشرياني لما يحتويه من البوتاسيوم.

إلا أنه ورغم فوائده الكثيرة، ينصح الخبراء بعدم زيادة الكمية المتناولة عن 10 حبات يوميا فقط، لأن الإكثار منه يؤثر بشكل سلبي على المعدة، فهو يسبب الإسهال بسبب محتواه الكبير من الألياف الغذائية.


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