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لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بمدرج مطار بموسكو

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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طائرة

روسيا

موسكو

روسا اليوم


عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو نشره مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، التقطته كاميرات المراقبة الموجودة في أرض المطار، يرصد لحظة ارتطام الطائرة الروسية بمدرج المطار أثناء هبوطها اضطراريًا.

ويظهر الفيديو المعروض تلامس عجلات الطائرة أرض المدرج، وهي بسرعة عالية، ثم ارتطمت بالمدرج، وبعدها اشتعلت فيها النيران.

وأعلن وزير النقل الروسي، يفجيني ديتريخ، اليوم الإثنين، العثور على 41 جثة بعد اشتعال النار في طائرة ركاب لدى أثناء هبوطها الاضطراري في مطار بموسكو.

وقالت هيئة مراقبة الطيران في روسيا: إن الطائرة التي كانت في رحلة من موسكو إلى مدينة مورمانسك بشمال روسيا كانت تقل 73 راكبا وطاقما مؤلفا من خمسة أفراد.


 شاهد الفيديو..


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