وزير التعليم: لا نمنح مليمًا إلا بـ"طلوع الروح"

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الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

متابعات حنان حمدتو

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مجلس النواب

وزارة التربية والتعليم

طارق شوقى

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لولا القيادة السياسية لواجهت الوزارة مشكلات مضاعفة وذلك لأن وزارة المالية لاتمنح مليمًا واحدًا إلا بطلوع الروح  على حد قوله.

وأضاف شوقى خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب علينا أن نستغل وجود قيادة سياسية مؤمنة تمامًا بتطوير التعليم.

وتابع قائلاً: "كل ما نطلبه نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب ستتضاعف، ووضع المناهج وتأليفها يكلفنا أموال بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب أن نضخ أموال".

واستطرد قائلاً: "الـ11 مليار التي طلبناها لو لم نحصل عليها فأنا مش هكمل من غيرهم، وقمنا بضخ التمويل الأجنبي كله لتطوير التعليم، واقترضنا 2 مليار من الأبنية التعليمية، بما يوثر على دورها ويفاقم الكثافات".

وعلق مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: "إنه بهذا الشكل يتم تدمير هيئة الأبنية التعليمية، يجب سداد مستحقاتها، فهناك فصول كثافتها تصل 75 طالب، من غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، المجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن توفير المناخ للطالب للتلقي أمر يساعد على كل تطوير، وهام تماما كالتطوير التكنولوجي.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالى 2019-2020.

وتناقش اللجنة، موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور وزيرالتربية والتعليم.


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