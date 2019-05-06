الداخلية تتخذ قرارًا ضد مالكي هذه السيارات

06 مايو 2019 - 01:40 م

قررت وزارة الداخلية منح مالكي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة ورخص مؤمنة لحين تقنين إجراءات الترخيص.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين الذين استوردوا السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وصدرت التعليمات لإدارات المرور بمنح مالكي تلك السيارات لوحات وتراخيص، وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية، وذلك لحين الإنتهاء من وضع الضوابط اللازمة لترخيصها بشكل دائم.