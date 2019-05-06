إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على بيع منتج IQOS

06 مايو 2019 - 01:19 م

أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن منتج IQOS وهو منتج شركة فيليب موريس إنترناشونال القائم على تسخين التبغ إلكترونيًا، يُعتبر ملائم لحماية الصحة العامة وإجازت بيعه في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان قرار الإدارة قد جاء إثر التقييم الشامل الذي أجرته الادارة بناءً على طلب شركة فيليب موريس إنترناشونال والمتعلق بمنتج التبغ قبل الطرح السوقي، والمودع لدى الوكالة منذ العام 2017.

ويقوم منتج IQOS على تسخين التبغ وليس حرقه كما في السجائر التقليدية، وهو يُعتبر أول منتج تبغي الكتروني قائم على تسخين التبغ يُسمح ببيعه في الولايات المتحدة، وذلك طبقاً لأحكام قانون 2009، والذي منح الإدارة السلطة للنّظر في منتجات التبغ، بما في ذلك الإشراف على المنتجات المبتكرة.

وفي تعليقه على هذا القرار، قال أندريه كالانتزوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال: "إن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالسماح ببيع منتج IQOS في الولايات المتحدة يعتبر خطوة نحو الأمام وعلى قدر كبير من الأهمية لحوالي 40 مليون أمريكيّ من النساء والرجال المدخنين، والذي سيترك البعض منهم الدخان، في الوقت الذي لن تقوم الغالبية منهم بذلك. وعلى ذلك، فإن منتج IQOS يوفر لهم بديل خال من الدخان بدلا من مواصلة التدخين. ففي غضون عامين فقط، 7.3 ملايين مُدخِّن بالغ حول العالم قد سبق لهم أنْ تركوا السجائر وتحوّلوا إلى منتج IQOS . واليوم، قرار الإدارة الصادر اليوم يجعل هذه الفرصة متاحة للمدخنون البالغون في الولايات المتحدة. وإذ أننا في شركة فيليب موريس إنترناشونال عازمون على استبدال السجائر ببدائل خالية من الدخان تجمع ما بين التكنولوجيا المتطورة والدلائل العلمية المكثفة، فإننا ننظر إلى هذا الإعلان والقرار من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باعتباره قراراً تاريخياً."

وأضاف كالانتزوبولوس: "يضع القرار قواعد تسويقية واضحة، منها المتطلبات التسويقية التي تزيد الفرصة للمدخنين البالغين لترك السجائر التقليدية وفي نفس الوقت التقليل من استخدامها لغير أغراضها المرجوة. نحن ندعم هذا الهدف بشكل كامل، قد وضعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية معيارًا عاليًا ونتطلع إلى العمل معهم لتطبيق هذا القرار، وبالتالي وصول منتج IQOS إلى الفئات الصحيحة، وهي فئات المدخنين البالغين الحاليين."

ستقوم شركة فيليب موريس إنترناشونال بإدخال منتج IQOS إلى السوق الأمريكي من خلال رخصة حصرية لمجموعة ألتريا، والتي تتبع لها شركة فيليب موريس الولايات المتحدة، حيث تمتلك الأخيرة الخبرة والبنية التحتية في السوق الأمريكي لإطلاق ناجح لهذا المنتج، علماً بأن شركة فيليب موريس الولايات المتحدة جاهزة لإطلاق خطتها لمنتج IQOS .

وكانت شركة فيليب موريس إنترناشونال قد قدمت دلائل علمية شاملة لدعم طلب الشركة المرفوع للوكالة والمتعلق بمنتج التبغ قبل الطرح السوقي، وذلك بالتزامن مع طلب شركة فيليب موريس إنترناشونال لتسويق منتج IQOS في الولايات المتحدة باعتباره "منتجاً تبغيّاً مُعدَّل المخاطر" والذي ما زالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تراجعه.

فيليب موريس إنترناشونال: نحو بناء مستقبل خالٍ من الدخان

تحتلّ شركة فيليب موريس إنترناشونال PMI الطليعة في مجال إدخال التحوُّلات على قطاع التبغ في سبيل بناء مستقبل خالٍ من الدخان عبر استبدال السجائر التقليدية بالمنتجات الخالية من الدخان في نهاية المطاف، بهدف تلبية المدخّنين البالغين الذين اختاروا أن يواصلوا التدخين كما المجتمع والشركة والمساهمين فيها. إنّ شركة فيليب موريس إنترناشونال هي شركة تبغ عالمية رائدة تُعنى بتصنيع وبيع السجائر والمنتجات الخالية من الدخان والأجهزة الإلكترونية والملحقات أي الإكسسوارات المرتبطة بها وغيرها من المنتجات التي تحتوي على النيكوتين في الأسواق الواقعة خارج الولايات المتحدة. وتبني شركة فيليب موريس إنترناشونال مستقبلها على صنف جديد من المنتجات الخالية من الدخان والتي لا تخلو من المخاطر الا انها خياراً أفضل بكثير من الاستمرار في التدخين.

وتسعى شركة فيليب موريس إنترناشونال، من خلال قدراتها متعدّدة التخصّصات في تطوير المنتجات ومنشآتها الحديثة والمحصّلة العلمية لأبحاثها إلى ضمان أن تستوفي منتجاتها الخالية من الدخان تفضيلات المدخِّنين البالغين والمتطلّبات التشريعية الصارمة. وتتضمّن مجموعة منتجات IQOS الخالية من الدخان، من ابتكار فيليب موريس إنترناشونال، منتجات التبغ المسخّن وتلك المحتوية على النيكوتين والتي يصدر عنها هباء واعتباراً من 31 آذار من العام 2019، أشارت تقديرات شركة فيليب موريس إنترناشونال إلى أنّ حوالي 7.3 مليون مدخِّن بالغ حول العالم قد توقفوا عن التدخين وتحوّلوا إلى منتجات الشركة التي تعتمد على تسخين التبغ بدلًا من حرقه، والتي تتوفّر للبيع حالياً في 47 سوقاً عالمية تحت العلامة التجارية IQOS .