قريبًا.. اعتقال العشرات من رجال بوتفليقة

06 مايو 2019 - 01:03 م

أكد عبد الرحمن هنانو رئيس حزب "الجزائر للعدالة والبناء"، أن الأيام المقبلة ستشهد القبض على عشرات الأسماء، من كبار رجال الرئيس الجزائري المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن "القبض على القيادات الكبيرة خلال الأيام الماضية سيفتح الباب للكثير من الأسماء السياسية ورجال الأعمال".

وتابع "هنانو" الشارع حين خرج طالب بضرورة رحيل النظام وقياداته، إلا أن الذي تم توقيفهم أقيلوا ولم يستقيلوا، وأن الشعب الجزائري متمسك بمطالبه التي تتضمن رحيل من هم على رأس السلطة في الوقت الراهن، نظرا لأن الثورات تلغي العمل بالدستور، حسب نص قوله.

وخلال حواره، أمس الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان، أكد الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، وجود تهديدات متعددة الأشكال ذات مصدر خارجي بامتدادات داخلية تتربص بالبلاد، مشيرا إلى أنه "فضلا عن كونها مؤذية، فهي غاية في التعقيد".

وأشار بن صالح إلى أن "إضعاف وزعزعة استقرار الجزائر يشكل بالنسبة لبعض الأطراف خيارا استراتيجيا، وأن نكران هذه الحقيقة أو محاولة التقليل من خطرها ليست إلا سذاجة في أحسن الأحوال، إن لم تكن تواطؤا في أسوأ الأحوال".