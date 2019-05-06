» أسباب عدم السيطرة على حريق مصنع بدر

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تبذل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر إلًا أن المواد سريعة الاشتعال داخل مبنى مصنع الأقلام الجافة و البلاستيكات، والأدخنة الكثيفة التى تسببت فى انعدام الرؤية تعيقان عملية إخماد الحريق.

وتم الدفع بخزانات مياه ضخمة وقوات إضافية للسيطرة على الحريق، وسط استمرار عمليات الإطفاء ومحاصرة النيران لمنع انتقالها للمجاورات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.

 


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