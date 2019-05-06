مستشفى الأزهر يطلب أطباء بـ1500 جنيه "أجر يومى"

06 مايو 2019 - 12:43 م

فتح مستشفى جامعة الأزهر التخصصي باب الوظائف الخالية للأطباء براتب 1500 إلى 1000 جنيه أجر يومى فى تخصصات مختلفة بالإضافة إلى عمولات عن كل عملية.

وبحسب الدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى، فقال إن المستشفى يطلب استشاريين "تخدير" حاصلين على ماجستير، مقابل أجر يومي 1500 جنيه إضافة إلى عمولات عن كل عملية يجريها الطبيب بالإضافة إلى أخصائيين حاصلين على ماجستير في تخصصات " باطنة ـ جراحة ـ رعاية مركزة ـ تخدير"، براتب يومي 100 جنيه.

وأشار مدير مستشفى الأزهر التخصصي، إلى أن التقديم للوظائف مستمر حتى الخميس المقبل، ومن يرغب عليه التقدم إلى مقر المستشفى بجوار نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بشارع المخيم الدائم، بمدينة نصر.