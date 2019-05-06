  • الإثنين 06 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:34 م
بحث متقدم
تأجيل طعن مرسى و8 آخرين بأحداث الاتحادية لـ 22 أكتوبر

النيابة تصدم مرسى بتعاونه مع الظواهرى

عسكري

الإمارات تفرج عن زورق عسكري "قطري"

الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

وزير التعليم: لا نمنح مليمًا إلا بـ"طلوع الروح"

محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم

تفاصيل خطة المتهمين لاغتيال وزير الداخلية الأسبق

صلاح

"كلوب" يصدم جماهير "ليفربول" بشأن لعب "صلاح" أمام برشلونة

مستشفيات جامعة الأزهر

مستشفى الأزهر يطلب أطباء بـ1500 جنيه "أجر يومى"

الهيل

معارض قطري يطالب "السيسي" بفتح "القسطنطينية"

جزائر

قريبًا.. اعتقال العشرات من رجال بوتفليقة

العريفي

تدوينة مفاجئة للعريفي بعد توقف 5 شهور

ارشيف

اعتراف خطير.. «بوينج» تقر بوجود خطأ في "737 ماكس"

مستشفى الأزهر يطلب أطباء بـ1500 جنيه "أجر يومى"

آخر الأخبار

مستشفيات جامعة الأزهر
مستشفيات جامعة الأزهر

أحمد الشربينى ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأزهر الشريف يزف بشرى سارة للمواطنين

#

فيديو.. الطيب: نحن لا نقدم ما يطلبه المستمعون

#

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

#

الأهلي يطلب نجم المقاصة مقابل 35 مليون جنيه

الأطباء

الأزهر

1500 جنيه

أجر يومي

فتح مستشفى جامعة الأزهر التخصصي باب الوظائف الخالية للأطباء براتب 1500 إلى 1000 جنيه أجر يومى فى تخصصات مختلفة بالإضافة إلى عمولات عن كل عملية.

وبحسب الدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى، فقال إن المستشفى يطلب استشاريين "تخدير" حاصلين على ماجستير، مقابل أجر يومي 1500 جنيه إضافة إلى عمولات عن كل عملية يجريها الطبيب بالإضافة إلى أخصائيين حاصلين على ماجستير في تخصصات " باطنة ـ جراحة ـ رعاية مركزة ـ تخدير"، براتب يومي 100 جنيه.

وأشار مدير مستشفى الأزهر التخصصي، إلى أن التقديم للوظائف مستمر حتى الخميس المقبل، ومن يرغب عليه التقدم إلى مقر المستشفى بجوار نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بشارع المخيم الدائم، بمدينة نصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بمدرج مطار بموسكو
» مفاجأة من إنستجرام وتويتر فى شهر رمضان
» ظهور مفاجئ لمؤسس «أمازون» وحبيبته
» الصحافة التونسية تقسو على النجم بعد وداع "الكونفدرالية"
» رئيسة وزراء نيوزيلندا: لم أتزوج والد طفلتي
» أسباب عدم السيطرة على حريق مصنع بدر
» شاهد.. هدوء بغزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
» مسلمون ممنوعون من استئجار الشقق السكنية.. في هذه الدولة
» أمير سعودي يرفض شرب " قهوة تركية"
» 17 سيارة للسيطرة على حريق في مصنع بمدينة بدر
» العثور على 41 جثة بعد هبوط اضطراري لطائرة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة