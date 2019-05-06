رسميًا.. "صلاح" يفوز بهذه الجائزة

06 مايو 2019 - 12:38 م

فاز محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر في بريمرليج، عن شهر أبريل الماضي.

وترشح صلاح للجائزة بجانب الخماسي، لوكاس دين وجيمي فاردي، وأيوزي بيريز وبيرناردو سيلفا، والحارس سيرجيو ريكو .

وفاز صلاح بالجائزة المقدمة من رابطة المحترفين الإنجليزية، بتصويت الجماهير، ليحصل مو على أعلى نسبة ويتفوق على منافسيه .

صلاح خلال شهر أبريل سجل 4 أهداف وصنع 2 في انتصارات الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .