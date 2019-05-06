» أمير سعودي يرفض شرب " قهوة تركية"

06 مايو 2019 - 12:34 م

دعا الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود، المواطنين السعوديين إلى مقاطعة المنتجات التركية، على صفحته الرئيسية على موقع التدوينات المصغر" تويتر".

وكتب الأمير في تغريدة، أنه كمواطن سعودي يقاطع كل منتج من تركيا، أو كتب عليه تركيا، أو حتى مر بجمارك تركيا.

وأرفق الأمير في التغريدة مقطع فيديو رجح البعض أنه "لأحد الأمراء البارزين في المملكة" داخل سيارة، حيث يقدم له أحدهم كوبا من القهوة وعند سؤاله عن القهوة، قيل له إنها قهوة تركية فأعاد الكوب ولم يشربه.

ولم يتضح متى صور الفيديو غير أنه لقي تفاعلا لافتا من قبل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد الفيديو..





