» شاهد.. هدوء بغزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

06 مايو 2019 - 12:28 م



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، فيديو يُظهر هدوء الأجواء في قطاع غزة بعدما أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للقطاع لمدة يومين.



وسقط عشرات الشهداء، فضلا عن عدد من المصابين جراء القصف المتواصل من قبل طيران الاحتلال على مدى الليلتين الماضيتين.



شاهد الفيديو..



