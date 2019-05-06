» مسلمون ممنوعون من استئجار الشقق السكنية.. في هذه الدولة

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5 شهور

ذكر موقع Gizmodo الأمريكي أن هناك العشرات من الشقق والأماكن المدرجة على موقع شركة Airbnb، تنص على عدم السماح لأقليات عرقية معينة باستئجارها في الصين.

في الوقت الذي تشير في تقارير أخرى بوقوع تمييز تعيشه الأقليات حتى في أمور بسيطة وغير ضارة، مثل حجز مكان للإقامة في العطلات.

وقد وجد أن 35 من تلك الأماكن تميز بوجه خاص ضد الإيغور، الأقلية المسلمة في البلاد، وشعب التبت، وهي أقلية عرقية أخرى يجري قمعها بالصين. وكانت هناك مواقع تحظر أيضًا طائفة هوي، وهي مجموعة شرق آسيوية ذات أغلبية مسلمة، لكنها حذفت.

وأشار التقرير إلى وجود أماكن أخرى تحظر القازاق، وهي طائفة عرقية أخرى في الصين تتعرض للقمع والتلقين السياسي والعقائدي حسب مجلة Wired التي ذكرت أنَّها عندما تواصلت مع شركة Airbnb، للتعليق على ذلك، حذف 15 مكاناً منها.

وفي تقرير آخر ذكر أن أحد تلك المواقع مكتوب في صفحته: «ليس لدينا تصريح من الشرطة» لاستضافة الإيغور، لذا «يرجى عدم الحجز».

بينما يقول آخر إنَّه غير مسموح للتبتيين والإيغور باستئجار الشقة، بسبب اللوائح والقوانين المحلية.


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