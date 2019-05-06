  • الإثنين 06 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم
العريفي

تدوينة مفاجئة للعريفي بعد توقف 5 شهور

ارشيف

اعتراف خطير.. «بوينج» تقر بوجود خطأ في "737 ماكس"

القبة الحديدية

صحيفة إسرائيلية: 80 ألف دولار لمواجهة كل صاروخ فلسطيني

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد : الإخوان" وجع راس"

البشير

تفاصيل مثيرة عن مرشد الإخوان و"البشير"

المشير خليفة حفتر

حفتر لـ قواته: رمضان شهر المعارك

جيفرسون

أول مسلم صام "رمضان" فى البيت الأبيض

احتجاجات السودان

بالأرقام.. عدد القتلى فى السودان منذ بداية الاحتجاجات

ارشيفية

سيرلانكا تكشف مفاجأة عن "معسكر" تدريب منفذى التفجيرات

ارشيف

تطور سريع.. حاملة طائرات تتحرك إلى شواطيء إيران

انقلاب سيارة نقل "خلاطة" أعلى الدائرى

قضايا وحوادث

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادثين منفصلين بسوهاج

#

إصابة 3 أشخاص أثر انقلاب سيارة نقبل بالوادي الجديد

#

انقلاب سيارة نقل بصحراوي البحيرة ومصرع سائقها

#

انقلاب سيارة بـ8 أشخاص فى طريقهم لتهنئة عروسين

شهد الطريق الدائرى حادث انقلاب سيارة نقل "خلاطة" على كوبرى صقر قريش أمام المتجة إلى المعادى وصقر قريش، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات على الطريق الدائرى المتجة إلى المنيب.

وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع قيادات أمن القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الحادث لسحب الكثافات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى، بوقوع حادث مرورى نتج عنه تباطؤ حركة السيارات، وعلى الفور انتقل اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور إلى المكان وكلف الخدمات بتسيير حركة السيارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» 17 سيارة للسيطرة على حريق في مصنع بمدينة بدر
» العثور على 41 جثة بعد هبوط اضطراري لطائرة
» بيان من الجنايات الدولية حول "تسليم البشير"
» العثور على كرتونة بها 3 مليارات جنيه
» إصابة 25 طالبًا فى حريق مدرسة بطنطا
» فطار رمضاني.. تكلفته 58 مليون جنيه بمحافظة دمياط
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى الهرم
» الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة " حصة بنت سعود"
» 6 دول لا تستطيع الوصول لها جوًا حول العالم
» قصة وفاة صاحب أغرب دعوى في المحاكم السعودية .. والكل يبكي عليه
» دعاء أول يوم رمضان .. وأفضل موعد لقوله

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة