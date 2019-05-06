اعتراف خطير.. «بوينج» تقر بوجود خطأ في "737 ماكس"

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أقرت شركة "بوينج" الأمريكية، بأنها كانت على دراية بوجود مشكلة تهدد سلامة طائرات طراز "737 ماكس"، وذلك قبل وقوع كارثتي إندونيسيا وإثيوبيا، لكنها تغاضت وقررت "عدم التصرف".

واعترفت الشركة في بيان لها بأن "نظام التنبيه الذي كان من المفترض أن يكون ميزة رئيسية في الأسطول "لم يكن قابلا للتشغيل في جميع الطائرات"، وفق لما نقله موقع "سي إن إن".

وبالرغم من العلم المسبق، إلا أن الشركة لم تكلف نفسها عناء إخبار خطوط الطيران أو إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بالمشكلة.

وجاء في البيان الجديد للشركة العملاقة "حين تعود طائرات ماكس إلى العمل، سيحظى الأسطول بأكمله بنظام تنبيه واضح مفعل وقابل للتشغيل في أي وقت".

وظهرت قضية الخلل في نظام التبنية بعد تحطم الطائرة في إندونيسيا، لكن لم تكن هناك مؤشرات في ذلك الوقت على أنها ناتجة عن خطأ يمس تصنيع شركة بوينغ.

ويوفر نظام التنبيهات حماية إضافية للطيارين، إذ يعمل على تحذيرهم عندما يكون هناك خلاف بين قراءة مستشعرين منفصلين لزاوية أنف الطائرة.


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