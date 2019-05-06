مستشار بن زايد : الإخوان" وجع راس"

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الإخوان

عبد الخالق عبد الله

وجع راس

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن الحياة والعالم سيكونان أفضل في حال عدم وجود الإخوان.

وأضاف في تدوينة له على حسابه في تويتر : " منذ 70سنة وجماعة الإخوان في صدام وعداء مع الواقع ومع الحكومات والقوى السياسية والتيارات الفكرية، وأنهم جلبوا لأنفسهم عداوة الكل ودفعت نحو 10 دول لتصنيفهم جماعة إرهابية بما فيها أمريكا التي تتجه لتصنيفهم منظمة إرهابية".

وأكد أن الإخوان وجع رأس لأنفسهم ولأتباعهم وللآخرين والعالم أحسن حالا بدونهم".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إدراج جماعة الإخوان المسلمين للقائمة الأمريكية الخاصة بـ"الجماعات الإرهابية الأجنبية".

وكانت سارا ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قد صرحت أن الرئيس تشاور مع فريقه للأمن الوطني وزعماء المنطقة الذين يشاركونه القلق"، مشيرة إلى أن ضم الجماعة للقائمة "يأخذ مساره في داخل الدوائر الداخلية لصنع القرار".

ويسمح ضم الإخوان المسلمين لقائمة الجماعات الإرهابية للمسؤولين الأمريكيين بفرض عقوبات على أي شخص أو جماعة على صلة بها.


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