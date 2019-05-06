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"التنمية المحلية" تزف بشرى سارة للمواطنين

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الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، تتلقى تقارير عن مستوى أداء الخدمات التي يحصل عليها المواطن، وحل أي أزمات قد تواجهه على مستوى الـ 27 محافظة.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر مع فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، أن غرفة عمليات الوزارة على استعداد لتلقي أي شكاوى للمواطن على الرقم 227957837 أو 33356708.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك تنسيق مع وزارة التموين، والمحافظات لزيادة إتاحة السلع التي يحتاجها المواطن من خلال المعارض، مضيفًا أنه وزارتي التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة تم افتتاح عدد من الشوادر.

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