حملات مرورية على الطرق السريعة

06 مايو 2019 - 11:42 ص

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات للتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية بإشراف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4722 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1374 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 40 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.