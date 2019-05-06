ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية بغزة لهذا الرقم

06 مايو 2019 - 11:27 ص



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 27 شخصًا.



وأكدت الوزارة أنه بعد انتشال جثتين من تحت الأنقاض وصل عدد الشهداء لـ27 شهيد ،جاء ذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

