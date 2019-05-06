» العثور على 41 جثة بعد هبوط اضطراري لطائرة

06 مايو 2019 - 11:21 ص



أعلن وزير النقل الروسي، يفجيني ديتريخ، منذ قليل، العثور على 41 جثة بعد اشتعال النار في طائرة ركاب لدى أثناء هبوطها الاضطراري في مطار بموسكو.



وكشفت هيئة مراقبة الطيران في روسيا عن أن الطائرة التي كانت في رحلة من موسكو إلى مدينة مورمانسك بشمال روسيا كانت تقل 73 راكبا وطاقما مؤلفا من خمسة أفراد، وذلك وفقا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل .



وقالت سفيلتانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان، إن 37 فقط من بين من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 78 شخصا نجوا، مما يعني أن 41 شخصا لقوا حتفهم.

